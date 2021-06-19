شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: اعتراض وتدمير 17 طائرة أطلقها الحوثي أمس السبت تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا تجاه المملكة . وأوضح التحالف أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 17 طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت يوم السبت على المملكة. وأكد التحالف أن تصعيد المليشيا الحوثية يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي. وشدد تحالف دعم الشرعية على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

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