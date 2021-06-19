شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد بمشيئة الله، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.
كما توقع المركز، نشاطا للرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً فتسجل مكة المكرمة 45 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل السودة 15 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.
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