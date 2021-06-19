شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الزكاة» تحدد موعد ومراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، عن تفاصيل مراحل وبدء تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة) في 4 ديسمبر 2021م على مرحلتين.

وأضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المرحلة الأولى، التي من المقرر أن تبدأ 4 ديسمبر 2021م تتضمن الإلزام بإصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية.

وأضافت الهيئة، أن المرحلة الثانية تبدأ، بمشيئة الله، في 1 يناير 2023م، وتتضمن البدء بعملية الربط والتكامل مع أنظمة الهيئة على مراحل.