- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الزكاة» تحدد موعد ومراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، عن تفاصيل مراحل وبدء تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة) في 4 ديسمبر 2021م على مرحلتين.
وأضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المرحلة الأولى، التي من المقرر أن تبدأ 4 ديسمبر 2021م تتضمن الإلزام بإصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية.
وأضافت الهيئة، أن المرحلة الثانية تبدأ، بمشيئة الله، في 1 يناير 2023م، وتتضمن البدء بعملية الربط والتكامل مع أنظمة الهيئة على مراحل.
كانت هذه تفاصيل خبر «هيئة الزكاة» تحدد موعد ومراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.