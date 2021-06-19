شاهد.. لحظة استهداف «قوات التحالف» لطائرات مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو لاستهداف قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يظهر إسقاط القوات الجوية للطائرات المسيرة التي حاولت استهداف جنوب المملكة. وأعلن المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أنه تم تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه نجران. وأكد أنه تم تدمير ما مجموعة 11 طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية، مؤكداً اعتراض وتدمير المحاولات العدائية الحوثية كافة.

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