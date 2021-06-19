الكويت - هبة التوبجي - نعم الأمل كالملح لا يغذي لكنه يعطي للخبز طعماً وكثيرون يسألون عن الأمل أين هو موجود.. مفقود.. أم يحتاج البحث عنه..الامل هو تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك أبوابا واسعة

في خضم الحياة تتزاحم الأحداث ونرى أنفسنا في يوم وقد امتلأت قلوبنا فرحاً وتكاد أرواحنا تعانق السماء وتلامس النجوم وفي يوم آخر نرى الدنيا معتمة وكأننا نسير في نفق لا ضوء فيه نتحسس طريقنا بقلوبنا وعقولنا وارواحنا

وقد رسخ النبي، صلى الله عليه وسلم، قيمة الأمل والتفاؤل، وبيَّن أهمية التحلي بذلك، مهما كانت الظروف والشدائد، وضرب لذلك أوضح الأمثلة، فقال عليه الصلاة والسلام: «إنْ قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل»

اقول رغم وجود الفشل هناك النجاح، ورغم قسوة الواقع هناك زهرة تفاؤل وأمل

ان فقدان الأمل في الحياة أسوأ مايمكن أن تمر به .. مادام عندك أمل وهدف فأنت بخير ..

‏ اخيرا إذا لم تستطع أن تعيش الامل وتمنحه غيرك فلا تجبر من حولك أن يعيشوا الا امل بشروا ولا تنفروا وكونوا ممن ينشرون الأمل والفرحة والبهجة بين الناس

نايف عبدالله الحربي

كاتب صحافي