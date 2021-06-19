شكرا لقرائتكم خبر عن مختص بقطع غيار المركبات يوضح سبب ارتفاع أسعارها بالسوق المحلي عن مواقع «الانترنت» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتخصص في قطع الغيار ،معاذ الدوسري، إن المقارنات الموجودة بين أسعار قطع السيارات بالسوق المحلي وطلبها بالخارج مقارانات غير صحيحة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”، أن الأسعار تتفاوت في قطاع الغيار بالسوق المحلي عن طلبها على مواقع “الانترنت”.

وأكد “الدوسري”، أن هناك رسوم الاستيراد على القطاع سبب ارتفاع سعر قطع الغيار، الخاصة بالمركبة، موضحاً أنه عند إجراء مقارنة لابد من مقارنة نفس القطعة بنفس الموديل وليس بنوع سيارة أخرى.