شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الطرق»: نصائح مهمة لتفادي تعطل المركبات أثناء السفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق عدة نصائح مهمة لقائدي المركات لتفادي تعطل المركبات أثناء السفر.

وقالت “أمن الطرق”، في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “عزيزي قائد المركبة، حتى تتجنب الوقوع في الأعطال المفاجئة التي قد تحدث أثناء قيادة المركبة وأنت على الطريق ، يجب عليك القيام بعمل الفحص الدوري والشامل للمركبة وخاصة قبل السفر . مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.

وينصح خبراء السيارات بالتأكد من سلامة السيارة قبل السفر، وخاصة حالة الموتور والإطارات وتكييف السيارة، لتجنب أي مفاجآت أثناء السفر، خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.