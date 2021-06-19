شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة حجز «لقاح كورونا» عبر «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حدد تطبيق توكلنا، اليوم السبت، خطوات وطريقة حجز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” عبر توكلنا وأوضح تطبيق توكلنا، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن خطوات وطريقة حجز تلقي لقاح كورونا تشمل ما يلي: – توجه إلى الخدمات ومن الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا – حدد المستفيد سواء المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين ثم اختر حجز موعد لقاح كورونا – أجب عن الأسئلة الصحية – اختر مركز التطعيم والوقت – أكد الموعد

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