شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم فقط.. «التحالف»: اعتراض وتدمير 11 طائرة مفخخة أطلقتها ميلشيا الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أنه تم، تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه نجران. وأكد أنه تم تدمير ما مجموعة 11 طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية، مؤكداً اعتراض وتدمير المحاولات العدائية الحوثية كافة.

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