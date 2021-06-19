سامح شكري: نؤكد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مماطلة

دبي - محمود عبدالرازق - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه بحث سبل التعاون مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في جميع المجالات.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي مع المنقوش اليوم بالقاهرة إن المباحثات شملت جميع الملفات المتعلقة بتنفيذ خارطة الطريق وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية دون مماطلة، والعمل علي دعم سيادة ليبيا.
وأكد شكري دعم إجراء الانتخابات المتفق عليها نهاية العام بمشاركة كل الليبين.
كما تناول اللقاء التحضيرات الخاصة بموتمر برلين 2، وناقش إمكانية الخروج من مؤتمر برلين بمخرجات توكد التزام المجتمع الدولي بما اتفق عليه.