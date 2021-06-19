سامح شكري: نؤكد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مماطلة

دبي - محمود عبدالرازق - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه بحث سبل التعاون مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في جميع المجالات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي مع المنقوش اليوم بالقاهرة إن المباحثات شملت جميع الملفات المتعلقة بتنفيذ خارطة الطريق وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية دون مماطلة، والعمل علي دعم سيادة ليبيا.

وأكد شكري دعم إجراء الانتخابات المتفق عليها نهاية العام بمشاركة كل الليبين.

كما تناول اللقاء التحضيرات الخاصة بموتمر برلين 2، وناقش إمكانية الخروج من مؤتمر برلين بمخرجات توكد التزام المجتمع الدولي بما اتفق عليه.