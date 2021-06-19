أنصارالله: غوتيريش قدم إثباتا ملموسا أن المنظمة الأممية مجرد "منصة تافهة"

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد المكتب السياسي للجماعة أن "الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) بقرار تنصيف أنصارالله ضمن ما يسميه بلائحة منتهكي حقوق الأطفال صنف نفسه ومنظمته الأممية ضمن لائحة العار".

​وتابع المكتب في بيان نشره على تويتر": "غوتيريش قدم إثباتا ملموسا أن المنظمة الأممية مجرد منصة تافهة تستغلها الدول النافذة لتحريف الحقائق ومصادرة حقوق الشعوب المستضعفة".

وأكدت الجماعة استنكارها للقرار الأممي، وقال المكتب السياسي "نستنكر بشدة ذلك التصنيف الجائر ونعتبره باطلا لا يستند إلى أي حجة".

​وأشار المكتب السياسي إلى أن "الأمم المتحدة بتصنيفها ذلك قطعت ما تبقى لها من همزة وصل مع شعبنا وأعلنت نفسها طرفا إلى جانب تحالف العدوان".

ولفت إلى أنه "كان الأحرى بالأمم المتحدة أن تلتزم الحياد وألا تتحول إلى بوق رخيص يردد ترهات وسخافات تحالف العدوان".

واختتم المكتب السياسي لأنصارالله بيانه بالتأكيد على أن "تحالف العدوان تدينه آلاف الفيديوهات التي وثقت مجازره الرهيبة بحق أطفال اليمن طيلة السنوات الماضية إضافة إلى تداعيات الحصار".

يتبع...