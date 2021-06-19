نبض عربي لمونديال قطر

الكويت - هبة التوبجي - كتبه- زيد السربل

لم يساورني ادنى شك بمشاركة زملاء المهنة من الجنسين ومن مختلف الجنسيات واهتمامهم البالغ و تفاعلهم معنا في مبادرة نبض المونديال التي اطلقتها في شهر يناير الماضي بحس واحساس اعلامي وبغريزة حب دفين للمجتمع الخليجي والعربي باعتباري فرد من افراده واحد ابناءه الغيورين على تحقيق المنجزات في الرياضة وفي غيرها من الانشطة الاخرى .

لكني وبكل صدق وصراحة لم اتوقع هذا السيل الجارف الذي تجاوز فيه عدد الاعضاء للحد الاقصى والمخصص للقروبات آليًا والبالغ كحد اقصى ٢٥٠ عضواً مما فرض انشاء قروب اخر ومجموعة نبض اخرى موازيه لالبي رغبات الانضمام لهذا النبض الحي لدعم المونديال ولكثرة من يريد ان يقدم خدماته الاعلامية التطوعيه لمونديال قطر ٢٠٢٢ .

مثل هذا الاندفاع وبمثل هذا الحماس يحملنا المسؤولية مضاعفة لقيادة وادارة هذا الكم وتوجهاته الصادقة لمؤازرة مونديال القرن… أنشأنا كيان اعلامي رياضي ملفت للنظر والانتباه يعج بقامات اعلامية ويزخر بنخبة شغوفه باداء رسالتها وواجباتها الاعلامية تجاه مونديال كل العرب .

تسباقوا على تقديم حصيلة خبراتهم وتجاربهم المثمرة في هذا النبض المونديالي ومن اجل تحقيق اهدافه… ليقدموا صوره نموذجيه ومثاليه للاعلام العربي الرياضي في هذا الحدث العالمي … ليبرزوا الوجه الابيض الحقيقي لعالم الاعلام ودوره وتأثيراته الايجابية وهم دون ادني شك على مستوى الاحداث الكبرى … برزت الصورة البراقه لمعدن الاعلامي الرياضي العربي الحقيقي …صنعوا بسواعدهم وعقولهم وافكارهم عهدا جديدا وغير مسبوق في المسيرة الاعلامية وتقاطروا من كل حدب وصوب ليشكلوا تضامن عربي من النادر ان يحدث في ظل الاجواء التي أفسدتها الظروف .

ضربوا مثلا في التعاون والتكامل العربي واكدوا انهم أهل للمسؤوليات الكبرى وان لامستحيل يقف امامهم وامام ابداعاتهم لتكتمل رواية هذا الحلم الرياضي بأحلى وأبهى صوره عرفها التاريخ الرياضي لكرة القدم … تكللت جهودهم ومجهوداتهم بالنجاح ليشكلوا ركنا من اركان المونديال القطري بنبضهم الصادق ودقاته السريعة واصبحوا احدى زواياه المهمة …. كفاءات وقامات اعلامية يشار لها بالبنان تخرجوا من مدارس مختلفة وقدموا خدمات جليلة تستحق التقدير والاعجاب .

نذروا على انفسهم ترك بصمة وأثر في مونديال كل العرب من خلال نافذتهم الاعلامية ( نبض المونديال ) وستبقى اسماء هذه الكوكبة حاضرة في القائمة التاريخية لمونديال قطر بشعارهم ( كلنا نبض المونديال… قطر ٢٠٢٢).