الجيش اليمني يعلن مقتل 31 مسلحاً من الحوثيين وإسقاط 4 طائرات مسيرة غربي مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وأفادت المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني، عبر صفحتها الإعلامية على "فيسبوك"، بأن "الحوثيين شنّوا هجوماً على مواقع عسكرية في جبهتي المَشْجَح والكَسّارة غرب مأرب، إلا أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) تمكنوا من إفشال الهجوم وأجبروهم على التراجع بعد معارك استمرت ساعات".

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وأكدت "مقتل ما لا يقل عن 31 عنصراً من الحوثيين وإصابة العشرات بينهم قيادات ميدانية خلال المعارك".

وذكرت أن "الجيش والمقاومة تمكنوا من إسقاط 4 طائرات مُسيرة كان يستخدمها الحوثيون في مهام الاستطلاع".

وأشارت إلى "إلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين، منها عيار 23 وإحراق آليتين ومقتل وجرح من كان على متنهما، إثر استهداف مدفعية الجيش مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة غرب مأرب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اليمني صد هجوم مماثل لجماعة الحوثيين على مواقع عسكرية في المَخْدَرة ومِحزام مَاس ووادي حَلحلان في جبهات المَخْدَرة والجِدعَان شمال غربي مأرب، وايقاع خسائر في صفوف المهاجمين.

وتشهد محافظة مأرب الغنية بالنفط، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، اثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً شمالي البلاد، مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع المستمر في اليمن منذ نحو 7 أعوام.