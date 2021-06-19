الإمارات تحظر دخول الرحلات الجوية القادمة من ليبيريا وسيراليون وناميبيا بدءا من الإثنين

دبي - محمود عبدالرازق - وسيتم تعليق دخول ركاب الترانزيت القادمين من الدول الثلاث، والذين تواجدوا فيها خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات وإعادتهم مع استمرار تسيير الرحلات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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وستستثني الإمارات من قرارها رحلات الترانزيت، القادمة لها والمتجهة إلى الدول الثلاثة.

كما أعلنت الإمارات أنها ستسمح بنقل الفئات المستثناة من ليبيريا وسيراليون وناميبيا إليها، مع تطبيق الإجراءات الإحترازية، والتي تشمل مواطني دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات والدول الثلاث، ويشمل ذلك الإداريين العاملين في سفارات دولة الإمارات في هذه الدول وسفارات الدول الثلاث في الدولة.

وتشمل الفئة المستثناة الوفود الرسمية ورجال الأعمال، وأصحاب الإقامة الذهبية والفضية، بشرط حصولهم على الموافقة المسبقة، وكذلك أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم طائرات الشحن والترانزيت الأجنبية، بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لـ(كوفيد-19) خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة.

ونوهت الهيئة الإماراتية أنه سيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية (حجر صحي لمدة 10 أيام وفحص "PCR" في المطار وفي اليومين الرابع و الثامن من دخول الدولة).

وأشارت الهيئة في بيانها إلى استمرار رحلات الشحن بين دولة الإمارات مع ليبيريا وسيراليون وناميبيا.