السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة ويناقش خطط التطوير والتدريب

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له اليوم، بأن السيسي اجتمع مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقال المُتحدث الرسمي إن الاجتماع ناقش خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بكافة أفرع القوات المُسلحة، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لكافة عناصر القوات المُسلحة طبقاً لأحدث التقنيات في مجال التدريب والتسليح.

وأضاف أن الرئيس ناقش، خلال الاجتماع، آخر تطورات مُشاركة بعض عناصر القوات المسلحة في مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري على عدة مراحل، و"مدى مساهمة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية لإنهاء أكبر قدر ممكن من عملية التطوير في كافة القرى المصرية باستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة".

وشدد السيسي على أهمية "تنفيذ تلك المبادرة وفقاً للمخطط الزمني، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويسهم في تحقيق عملية التنمية المستدامة لكافة المراكز والقرى على مستوى الجمهورية".

وفي السياق قال المتحدث الرسمي إن السيسي تفقد عدداً من المركبات المدرعة مُتعددة المهام التي تم تصنيعها بإمكانات القوات المسلحة.

ولفت المتحدث إلى أن السيسي استمع إلى شرح تفصيلي لمراحل التصنيع المختلفة بدءاً من مرحلة التصميم وإجراء الاختبارات المعملية.

وأكد القادة للرئيس، أثناء الشرح، أنه تمت مراعاة أعلى معايير الجودة في عملية إنتاج هذه المعدات.