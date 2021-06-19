ظريف: لا يوجد سبب لعدم قدرتنا على حل خلافاتنا مع السعوديين

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / AP

وقال ظريف، خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي التركي: "لا يوجد سبب لعدم قدرتنا على حل خلافاتنا مع السعوديين وأنا مستعد لإرسال سفير إلى السعودية غدا"، وذلك حسب "وكالة بلومبرج" للأنباء.

وأضاف، أن "إيران خاضت ثلاث جولات حوار مع السعودية في بغداد، بممثل عن مجلس الأمن القومي"، مؤكدا أن "الرياض بانتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الحالية".

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أكد أن "الاستقرار لن يأتي إلى المنطقة دون معالجة تصرفات إيران". وأضاف، خلال مقابلة مع قناة "العربية": "قناعتنا أن لا استقرار في المنطقة بدون معالجة اهتمامات الدول الموجودة في المنطقة وقلقها من تصرفات إيران"، مؤكداً أنه "يجب التوصل إلى اتفاق ذي مقومات أطول وأقوى في الملف النووي الإيراني".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مؤخرا، عن محادثات بين طهران والرياض في العاصمة العراقية بغداد. من جهتها، أكدت الخارجية السعودية أن المحادثات بين السعودية وإيران في "مرحلة استكشافية".