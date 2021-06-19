شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين “مفخختين” أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط. وفي وقت سابق، أعلن التحالف اعتراض وتدمير 7 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا تجاه المنطقة الجنوبية. وأوضح تحالف دعم الشرعية إلى أن عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية وتم صد المحاولة العدائية، مشيرًا إلى أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب. وأكد تحالف دعم الشرعية أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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