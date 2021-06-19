السعودية تعلن شروط "المحرم" لأداء مناسك الحج

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ونقلت "صحيفة عكاظ" السعودية عن الوزارة قولها إنه "لا يتاح إضافة محرم سوى المحارم في الخيارات المعروضة (أب، أخ، زوج، ابن)"، معللة ذلك بإمكانية ربط بياناتهم مع مقدمة الطلب.

وأكدت أنه "لا يمكن إضافة الخال أو العم كمحرم، للراغبات في الحج ممن بادرن بالتسجيل في المسار الإلكتروني لأداء مناسك الحج لهذا العام، وأنه لا يتم قبول بيانات المَحرَم إلا إذا كان مسجلا في البوابة الإلكترونية للراغبين بالحج،، وأنه لا استثناء للشخص غير المتقدم لتسجيله كمحرم".

وشددت الوزارة، على أن التسجيل متاح لجميع المقيمين والمواطنين ممن لم يقوموا بالحج آخر 5 سنوات، وستكون الأولوية لمن لم يسبق له الحج، مؤكدة أنه في حال تسجيل المرأة لرغبتها في الحج دون محرم، ورغبتها بالتعديل وإضافة مَحرَم مسجل بطلب مستقل في البوابة الإلكترونية، يمكن لها الإضافة وتعديل بيانات المحرم ابتداء من 14 ذو القعدة عند ظهور نتائج المقبولين في الحج.

وأفادت الوزارة، في الختام، أن "تسجيل رغبة الحج تتم فرديا، ولا يمكن تسجيل أكثر من شخص أو إضافة مرافقين في نفس طلب التسجيل، فيما يمكن إضافة المرافقين الذين أتموا التسجيل بنجاح في المرحلة الثانية عند اختيار باقة الخدمات"، منوهة أن الباقة "فردية" ولا يمكن لشخصين أو أكثر التسجيل في نفس الباقة.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، نشرت الأسبوع الماضي، الاشتراطات الخاصة بتنظيم موسم الحج هذا العام، وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل للعام الحالي.

وشملت الآلية التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة السعودية، التسجيل عبر الرابط والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مع مراعاة أن تكون الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً، كما يشترط التحصين بأنواعه الثلاثة "محصن - محصن جرعة واحدة - محصن متعاف"، والخلو من الأمراض المزمنة. وأتاحت وزارة الحج والعمرة، التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين ممن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، مؤكدة أن تسجيل الرغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم "مع عصبة النساء".

وأعلنت السعودية، يوم السبت الماضي، حصر أداء فريضة الحج هذا العام بالمواطنين والمقيمين فقط، مع السماح لـ60 ألف شخص فقط بأداء الفريضة، في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان أنه "في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له، سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة حج 1442هـ على المقيمين والمواطنين من داخل المملكة فقط"، مشيرة إلى أن "إجمالي أعداد حجاج هذا العام 60 ألف حاج، للمقيمين من كافة الجنسيات والمواطنين داخل المملكة".