"الخطوط الكويتية" تعلن عن إطلاق رحلات أسبوعية لفرنسا وإسبانيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الشركة عبر حسابها في تويتر: "سافر معنا إلى باريس اعتباراً من يوليو. أيام الأحد والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، أحجز الآن من منصات الحجز المعتمدة ومكاتب مبيعات الخطوط الجوية الكويتية ومكاتب السفر المعتمدة".

وتابعت الشركة في تغريدة أخرى: "سافر معنا إلى ملقا اعتباراً من يوليو أيام الأحد والخميس من كل أسبوع.. أحجز الآن من منصات الحجز المعتمدة ومكاتب مبيعات الخطوط الجوية الكويتية ومكاتب السفر المعتمدة".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الكويتية، يوم الخميس الماضي، أنها سوف تسمح باستقبال الأجانب الحاصلين على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، اعتبارا من أول أغسطس/ آب المقبل.

جاء هذا ضمن مجموعة من القرارات أصدرها مجلس الوزراء الكويتي ونقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا). واشترط مجلس الوزراء أن يكون اللقاح الذي حصل عليه الأجانب، حاصلا على موافقة الكويت.

وسوف يتعين على الأجانب إجراء فحص (بي.سي.آر) قبل السفر للكويت، وإجراء آخر خلال سبعة أيام من العزل المنزلي بعد الوصول.

وقال المجلس إن المواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح هم فقط من يحق لهم مغادرة البلاد اعتبار من الأول من أغسطس/ آب.

وذكرت الحكومة أنه اعتبارا من 27 يونيو/ حزيران سيسمح فقط لمن تلقوا اللقاحات بدخول المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات التجميل والمناطق التجارية الكبيرة.