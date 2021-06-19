سكان هونج كونج يتابعون مغامرة طريفة لخنزير بري صغير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تابع سكان هونج كونج، الجمعة، مغامرة طريفة لخنزير بري صغير استقل مترو الأنفاق مرتين، فيما كان عناصر تابعون لإدارة الزراعة يطاردونه عبر ميناء المدينة.



وتسلل الحيوان من تحت حواجز مراقبة التذاكر في محطة "كواري باي" للمترو ثم تمكن من الصعود إلى أحد القطارات.

وأظهر مقطع فيديو الخنزير البري في قطار نصف ممتلئ، محاطاً بركاب مذهولين بينما كان موظف يحاول عبثاً الإمساك به بقطعة قماش زرقاء.

وأفاد مسؤولون بأن الحيوان نزل من القطار بعد بضع محطات ثم انتقل إلى قطار مترو ثانٍ، وحُوّل مسار هذا القطار إلى مخزن للقطارات حيث تمكن عناصر من إدارة الزراعة من أسره ثم أعادوا إطلاقه في البرية.

وتشتهر هونج كونج بكثافة ناطحات السحاب فيها، وتضم أيضاً جبالًا وحدائق شبه استوائية تكثر فيها الخنازير البرية الأوراسية، وتزايد الاحتكاك أخيراً بين السكان وهذه الحيوانات.

وتداول سكان هونج كونج مراراً مقاطع فيديو لخنازير برية تجري بالقرب من السيارات على الطرق، أو تعبر الشواطئ المزدحمة أو تقتحم مدرج المطار الدولي، حتى أن أحدها سقط من سقف متجر لبيع ملابس الأطفال.