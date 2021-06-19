الأمن العراقي يحبط عملية تفجير أحد أبراج الضغط العالي في بغداد... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القوات الأمنية من إحباط تفجير أحد أبراج الضغط العالي (الكهرباء)".

وأوضحت أنه تم "ضبط مواد متفجرة تزن (50) غرام مع فتيل اشتعال، وقداحة تفجير، وسلاح رشاش، في منطقة الإصلاح شمالي العاصمة بغداد، كانت ستستخدم في التفجير".

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وأكدت أنه تم "التعامل مع المواد المضبوطة".

وتشهد العاصمة بغداد بين الحين والآخر تفجيرات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة، ما يسفر وقوع قتلى وجرحى بين المواطنين وإحداث خسائر كبيرة في البنية التحتية والمنشآت.

وتخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، في أعقاب القضاء على التنظيم الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق وسوريا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.