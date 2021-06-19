الأسد يعبث برقية تهنئة إلى رئيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الرئاسة السورية، في بيان لها، إن "الأسد تقدم باسمه وباسم الشعب السوري بأحر التهاني القلبية لرئيسي بمناسبة نيله ثقة الشعب الإيراني الصديق وفوزه في الانتخابات الرئاسية"، متمنيا "النجاح والتوفيق في مسؤولياته الجديدة واستكمال نهج الثورة الإسلامية في قيادة مسيرة بلاده نحو المزيد من الازدهار والتقدم في جميع المجالات لما فيه خير وصالح الشعب الايراني المقاوم والصامد في وجه كل المخططات والضغوطات التي تستهدف كسر إرادته وسلبه قراره المستقل".

وأضاف البيان أن الأسد أعرب "عن الاهتمام والحرص على العمل مع الرئيس المنتخب من أجل تعزيز مسار العلاقات الثنائية المبنية على عقود طويلة من الصداقة التاريخية والتفاهم المتبادل والمصالح المشتركة".

وأعلنت وكالة "إرنا" الإيرانية، صباح اليوم السبت، فوز المرشح المحافظ، إبراهيم رئيسي، ب​الانتخابات الرئاسية​ الإيرانية بعد فرز معظم صناديق الأصوات. ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية ، النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية بعد فرز 90% من الأصوات، مشيرة إلى أن "عدد كل الأصوات بلغ 28 مليون و600 ألف صوت، وحصل رئيسي على 17 مليون و800 ألف صوت".

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، جمال عرف، في مؤتمره الصحفي، أن "المرشح رئيسي يتصدر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بفارق كبير عن باقي منافسيه".

وقال عرف: "المرشح رئيسي حصل لغاية الآن على أكثر من 17 مليونا و800 ألف صوت، فيما حصل المرشح محسن رضائي حصل على نحو3 ملايين و300 ألف صوت لغاية الآن، فيما حصل المرشح عبد الناصر همتي على مليونين و400 ألف صوت لغاية الآن، أما المرشح قاضي زاده هاشمي فقد حصل على نحو مليون صوت حتى الآن".