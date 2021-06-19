شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار غزيرة وبرد وسيول في «رجال ألمع» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت محافظة رجال ألمع، حالة من التقلبات الجوية ظهر اليوم السبت، تمثلت في هطول أمطار وتساقط كثيف للبرد.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض محافظة رجال ألمع لهطول أمطار كثيفة وجريان للسيول وتساقط لحبات البرد.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران ،جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.