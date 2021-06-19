شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من متحدث «الصحة» بشأن الجرعة الثانية من لقاح «كورونا» لكبار السن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن أن الوزارة مستمرة بإعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية (60) عاماً وأكثر.

وأضاف” المتحدث” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه سيتم الإعلان عن موعد الجرعة الثانية حسب التقدم بتغطية المجتمع، ووفق فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات من خلال حسابات وزارة الصحة أو المؤتمر الصحفي.

وحول أعداد الجرعات المعطاة من اللقاحات، قال:”ولله الحمد تم إعطاء اللقاح لأكثر من (15) مليون شخصاً.