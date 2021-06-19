في يوم واحد.. ألمانيا تسجل 1108 إصابات جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ ألفا و108 إصابات، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.



وسجل المعهد 99 حالة وفاة جديدة جراء الجائحة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 129 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد من الإصابات اليومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، منها 3500 إصابة تمت إضافتها على نحو متأخر ..كما سجلت البلاد أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي، بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام اليوم السبت 9.3 حالة /10.3 حالة أمس الجمعة/ ..وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

ووفقا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و721 ألفا و139حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا في ألمانيا 90 ألفا و369 حالة ..وبلغ عدد المتعافين ثلاثة ملايين و601 ألف و200 حالة.