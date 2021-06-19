سلطنة عمان تغلق الأماكن العامة والأنشطة التجارية لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان إغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية اعتبارا من، الأحد، وحتى إشعار آخر لمواجهة كورونا.



وقررت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان منع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية مع السماح بخدمة التوصيل للمنازل من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا اعتبارًا من مساء 20 يونيو الحالي حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن اللجنة قولها إن الإغلاق جاء بعد تدارست التقارير المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا في السلطنة وما تشهده من ارتفاع كبير للغاية في أعداد الإصابات وأعداد المنوّمين في الأجنحة وفي غرف العناية المركّزة، إضافة إلى أعداد الوفيات، بسبب هذا المرض الخطير.

وأضافت اللجنة أنها لاحظت كذلك ما تتعرض له المنظومة الصحيّة في السلطنة من ضغط شديد غير مسبوق للتعامل مع الحالات المرتبطة بهذا المرض، وحمايةً لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وأكدت اللجنة العليا أن جميع مؤسسات القطاع الصحّي وعلى رأسها وزارة الصحّة مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنيّة للتحصين ضد مرض كورونا حسب المراحل والفئات المستهدفة المُحدّدة، وتدعو جميع المستهدفين إلى المُبادرة إلى التحصين حماية لأنفسهم وأفراد أسرهم ومجتمعهم من الإصابة بهذا المرض.