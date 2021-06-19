سمكة قرش طولها متران تهاجم رجلاً في مقتل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

هاجمت سمكة قرش رجلا، بينما كان يسبح بالقرب من منطقة صيد على بعد 40 ياردة من الشاطئ بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت إدارة منطقة ساوث والتون عبر "فيسبوك"، إن الرجل أصيب بجروح ظاهرة في الجزء العلوي من الجسم ومنطقة الصدر، وتم نقله إلى مستشفى محلي، حيث من المتوقع أن يتعافى.

وذكرت أن سمكة القرش كانت على ما يبدو متجهة إلى منطقة الصيد قبالة سانتا روزا بيتش، الخميس، وربما هاجمت الرجل ظنا أنه طعم.

ورفعت إدارة الشاطئ رايات حمراء مزدوجة لتحذير السباحين الآخرين في المنطقة. ويعتقد أن طول سمكة القرش التي هاجمت الرجل يبلغ حوالي مترين.