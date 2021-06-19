تغريدة لكاتب سعودي تثير جدلا عن اليهود وإساءة للنبي ومطالبات بمحاسبته

دبي - محمود عبدالرازق - وتحدّث الكاتب السعودي ​الحمد في تغريدته​ عن ​اليهود​ ما أدخله في جدل بين المتابعين وتعرَض لإنتقادات لاذعة من رواد التواصل الاجتماعي في السعودية.

وغرد تركي كاتبا: "عندنا وعندهم خير..أليس عندنا من يدعو على اليهود في كل جمعة؟ أليس عندنا من يقول بأنهم سيتوارون خلف شجر الغردق؟ أليس عندنا من يقول بأنهم أحفاد القردة والخنازير؟ أليس منا من يقول انهم ملعونون إلى يوم الدين؟ الكراهية لا تولد إلا الكراهية، سواء من العرب أو اليهود..في الأرض متسع للجميع.."

واعتبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن تركي الحمد قد أساء للنبي محمد وطالبوا بتحرك السلطات ​السعودية​ ومحاسبته.