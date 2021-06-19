العراق يحسم الجدل ويكشف حقيقة خطورة الفطر الأسود والأخضر

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Thaier Al-Sudani
وأضاف عبد الأمير، أن "الفطر الأخضر من الممكن أن يحدث في أي بلد، وهو نفس الفطر الأسود"، مشيرا إلى أن "هذه الفطريات تسمى حسب الألوان التي تعطيها لون الإصابة، فهناك الأسود والأخضر والأصفر والأبيض وهي من نفس العائلة".
وأكد أن "هذه الفطريات تنتقل الى الانسان عن طريق الأتربة والتعاون مع الأتربة في المزارع وتنشط في أثناء ضعف مناعة الانسان".
وكانت محافظة النجف جنوبي العراق سجلت حالة وفاة جديدة بالفطر الأسود، لتنضم إلى محافظات أخرى شهدت وفيات بهذا المرض، وسط مخاوف من تفش أكبر له في ظل ضعف الإمكانيات الصحية.