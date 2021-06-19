شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: اعتراض وتدمير 7 طائرات مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركي تركي المالكي نجاح القوات الجوية كم اعتراض وتدمير7 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميلشيا الحوثي الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية. وأضاف “المالكي” أن عملية الاعتراض تمت بنجاح في الاجواء اليمنية وتم صد المحاولة العدائية.

كانت هذه تفاصيل خبر «التحالف»: اعتراض وتدمير 7 طائرات مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.