شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي كيفية البحث عن مصدر الصورة عبر الهواتف؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يعد البحث عن مصدر الصورة من الأدوات المهمة للتأكد من الحقائق، ولذلك استخدامه من الهاتف يعتبر حلا سريعا ومفيدا عندما ترى معلومة مغلوطة أو شائعة ما.



الآن يمكنك البحث عن مصدر الصورة من خلال هاتفك، وذلك دون الحاجة لاستخدام جهاز الحاسب.

كما يعتمد البحث عن مصدر الصورة عبر الهاتف على محركات البحث التي توفر خاصية Reverse Image Search، ولذا تحتاج لاتصال مستقر بالإنترنت حتى تستخدمها.

عبر تطبيق Google Lens

ويعتبر هذا التطبيق أحد الطرق للبحث في مكتبة غوغل للصورة، ولذلك فإن النتيجة التي تظهر منه تشبه ما يظهر على الحاسب.

ويوفر تطبيق Google Lens مجموعة من المميزات على الهاتف من مثل:

•التعرف على الحروف، واستخراج النص من الصور

•البحث عن الصور المتشابهة

•التعرف على النباتات والحيوانات

•قراءة الباركود

•الترجمة إلى لغتك الأم.

وإذا كنت ترغب في استخدام البحث عن الصور عبر Google Lens، فإنك يجب أن تقوم بفتح التطبيق، وإذا لم تجد التطبيق على هاتفك قم بتثبيته.

بعد ذلك قم باختيار الصورة التي ترغب في البحث عنها، وذلك عن طريق الضغط على علامة الاستوديو بجوار زر الكاميرا.

وعندما ينتهي التطبيق من البحث عن الصور، فإنك تجد النتائج ظاهرة أمامك، ويظهر معها روابط لمصدرها، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

عبر تطبيق Reverse image Search APP:

وبينما يمكنك استخدام Google Lens على هواتف آيفون من خلال تطبيق Photos, فإنك تستطيع أيضاً البحث عبر تطبيق منفصل.

وبعد أن تقوم بتثبيت التطبيق قم بفتحه، وبعد ذلك قم باختيار الصورة التي ترغب في البحث عنها. ويمكنك البحث عن مصدر الصورة إما من خلال الصور المخزنة على هاتفك أو من خلال الكاميرا.

وتستطيع اختيار محرك البحث الذي ترغب في استعماله، سواء كان غوغل أو أي محرك آخر.

البحث عبر متصفح كروم

وإذا كنت تستخدم متصفح كروم بشكل افتراضي على هاتفك، فإنك تستطيع البحث من خلاله مباشرةً.

لتقوم بذلك عليك الضغط مطولاً على الصورة التي ترغب في البحث عنها، ومن ثم اختيار Search with Google Lens.

وبعد ذلك سينقلك التطبيق تلقائياً إلى Google Lens.

وتنطبق هذه الطريقة على هواتف أندرويد وآيفون على حدٍ سواء.

استخدام نسخة الحاسب من غوغل على الهاتف:

ويمكنك البحث عن مصدر الصورة من خلال نسخة الحاسب لمتصفح غوغل، ولكن على هاتفك.

وتستطيع القيام بذلك من خلال التوجه إلى محرك بحث الصور من غوغل .

ومن ثم اختيار عرض موقع الحاسب من قائمة الاختيارات في المتصفح الذي تستخدمه.

وعندما تظهر نسخة الحاسب أمامك، فإنك تستطيع اتباع نفس الخطوات للبحث عن الصور من خلالها.