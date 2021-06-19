الإطاحة بخلايا نائمة وممولة لـ"داعش" في كركوك شمالي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم السبت، بإن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4/إرهاب لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية كخلايا نائمة في محافظة كركوك شمالي بغداد.

وأضافت الخلية، أن عملية إلقاء القبض تمت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، منوهة إلى أن الإرهابيين يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى قاطع كركوك.

وأكدت، تم تدوين أقوال الإرهابيين "ابتدائيا وقضائيا" بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.

وتمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في نينوى شمالي العراق، الأربعاء الماضي 16 حزيران/يونيو، بعد استحصال الموافقات القضائية، و"بعمليات نوعية دقيقة من إلقاء القبض على 8 عناصر إرهابية ينتمون لعصابات "داعش" الإرهابية في مناطق مختلفة من المحافظة، عَمل جميعهم بمفارز أمنية، ضمن ما يسمى قواطع نينوى ودجلة وصلاح الدين والجزيرة".

وفي كركوك، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأربعاء الماضي، إلقاء القبض على 6 من عناصر تنظيم "داعش" في المحافظة.

وقالت الخلية في بيان، إنه "في إطار الجهود المتواصلة لمتابعة العناصر الإرهابية وتجفيف منابعهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 6 من الإرهابيين البارزين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4/إرهاب) ذلك لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "الملقى القبض عليهم هم من الداعمين لداعش لوجستيا من وقود ومواد غذائية، فضلا عن عمل البعض منهم كمقاتلين في السيطرات الوهمية الإرهابية، حيث تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".