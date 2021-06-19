شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على تطورات فيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 177.7 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و4629.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، صعوداً من 23 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 24 من الإصابات الجديدة كانت لحالات وافدة من الخارج، أما الحالات الست التي انتقلت إليها العدوى محلياً فكانت جميعها في إقليم جوانجدونج بالجنوب الشرقي.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 42 ارتفاعاً من 25 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91564 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 4098 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و167 وفاة الجمعة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 230959 بينما سجلت البلاد مليونين و471741 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخراً إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60% على الأقل.

أعلنت النرويج الجمعة، تخفيف مزيد من القيود الصحّية التي كانت قد فرضتها، وذلك في ضوء تراجع الإصابات بـ"كوفيد-19" وتقدّم حملة التطعيم على أراضيها.

وخلال إعلانها عن الدخول في المرحلة الثالثة من برنامج إعادة فتح البلاد، قالت رئيسة الوزراء إرنا سولبرج: "نحن على الطريق.. حان وقت التحرّك في النرويج".

واعتباراً من الأحد، لن يعود بيع الكحول في الحانات بعد منتصف الليل محظوراً، كما سيُتاح تنظيم أحداث خاصّة (حفلة، زفاف) بمشاركة 100 شخص حدّاً أقصى، كذلك، سيُسمح بوجود ما يصل إلى خمسة آلاف متفرّج في الملاعب.

وسيرتفع عدد الأشخاص المسموح باستقبالهم في منزل واحد من 10 إلى 20.

وسيتمكّن البالغون من ممارسة الرياضة دون الحاجة إلى الإبقاء على مسافة متر واحد بين بعضهم بعضاً.

وسيُصبح السفر من الخارج وإليه أسهل أيضاً، رغم الإبقاء على بعض القيود لمنع انتشار النسخ المتحوّرة الجديدة.

واعتباراً من 5 يوليو/تموز، سترفع وزارة الخارجيّة أيضاً توصية سابقة للمواطنين بأن لا يقوموا إلّا بالرحلات الضرورية إلى الأراضي الأوروبية (المنطقة الاقتصادية الأوروبية، شنجن، المملكة المتحدة).

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و721139 حالة بعد تسجيل 1108 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 90369 بعد تسجيل 99 وفاة جديدة.