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فيروس كورونا يهزم مريضا قضى 13 شهرا في العلاج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت وسائل إعلام بريطانية، وفاة مريض بفيروس كورونا المستجد، قضى أكثر من عام يتلقى العلاج من الفيروس في أحد مستشفيات البلاد.

 

وأشارت إلى أن "المريض ويدعى جيسون كيلك (49 عاما)، أمضى 13 شهرا ونصف الشهر في المستشفى، معظمها على جهاز التنفس الصناعي".

 

وتابعت: "في بداية هذا الأسبوع، اتخذ كيلك قرارا بأنه لم يعد بإمكانه العيش على هذا النحو، ورفض العلاج، وانتقل إلى دار العجزة، حيث توفي".

 

وكان كليك يعاني من السكري والربو، وبسبب فيروس كورونا تضررت كليته بشدة، حيث لم يكن بمقدوره التنفس إلا بواسطة الجهاز.

 

وأوضحت المصادر، أن "حالته الصحية تحسنت لفترة قصيرة في وقت سابق من هذا العام، حتى أنه تمكن من الخروج لفترة قصيرة والتواصل مع عائلته".

 

وفي مايو الماضي، تعرض كيلك لانتكاسة جديدة حيث ساءت حالته، وعلى الرغم من أن المضادات الحيوية بدأت في المساعدة، إلا أنه اتخذ قرارا بـ"وقف علاجه".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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