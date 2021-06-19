توقف تلسكوب "هابل" عن العمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الجمعة، أن التلسكوب "هابل" الموجود في الخدمة بالفضاء منذ أكثر من 30 عاماً توقف عن العمل منذ أيام عدة.



وأكدت الوكالة أنها تواصل "السعي إلى حل المشكلة"، مشيرة إلى أن "التلسكوب نفسه والأدوات العلمية في حال جيدة".

لكن الكمبيوتر الذي يتحكم بهذه الأجهزة "توقف عن العمل الأحد 13 يونيو/حزيران، في نهاية فترة ما بعد الظهر بتوقيت الولايات المتحدة، وفشل اختبار لإعادة تشغيله في اليوم التالي.

ويرجّح أن تكون المشكلة العائدة إلى وحدة ذاكرة تالفة، وفقاً للمؤشرات الأولية، وفشلت كذلك محاولة لتشغيل وحدة احتياطية للطوارئ.

وصُمم نظام هذا الكمبيوتر في ثمانينيات القرن الـ20، وهو موجود ضمن وحدة استُبدلت عام 2009 أثناء عملية صيانة على التلسكوب.

وأحدث "هابل" ثورة في علم الفلك والمعرفة بالكون منذ وضعه في المدار في 24 أبريل/نيسان 1990، إذ حقق آلاف الاكتشافات الفضائية، ويجمع منذ ذلك الحين صوراً عن المجموعة الشمسية ودرب التبانة ومجرّات بعيدة جداً.

ومن المقرر أن يوضع التلسكوب الفضائي الجديد "جيمس ويب" في المدار في نهاية سنة 2021، يوصف بأنه "الأخ الأكبر" لتلسكوب "هابل"، وسيتيح مراقبة الكون البعيد بدقة لا مثيل لها.