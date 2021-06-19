وزير الخارجية القطري يدعو لوضع تعريف جديد لـ"المنظمة الإرهابية"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال حديث الوزير القطري في جلسة نقاشية بعنوان "الوساطة المبتكرة" مع أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، في النسخة الأولى لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي انطلق في تركيا، وتحدث خلاله عن هدف وساطة بلاده في الأزمة الأفغانية، مؤكدا أن قطر تهدف من تلك الوساطة إلى التوافق على مستقبل البلاد وتقاسم السلطة، حسبما نقلت صحيفة "الشرق" القطرية.

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وصرح ابن عبد الرحمن آل ثاني، بأنه "إذا كان التعامل يتم مع منظمة متطرفة على أنها طرف في النزاع، فننصح بوقف هذه الوساطة إلى حين تخلى تلك المنظمة الإرهابية عن موقفها، وإلا فإن الأمر سينتهي بنا إلى الاعتراف بمشروعيتها، ولذلك أعتقد أنه من المهم وضع تعريف جديد لما يمكن أن يسمى منظمة إرهابية".

وأوضح الوزير القطري أن طبيعة الأزمات تتغير، ويصبح من الصعب أن يكون فيها وساطات، لذلك فإنه يعتقد "أننا لو عدنا إلى أساسيات الوساطة نجد أنها تتعلق أساسا بالتواصل الإنساني"، معتبرا أن الشرط الأول للوساطة هي الثقة ثم تشجيع الطرفين المعنيين على الحوار، ومشددا على أهمية أن يتصرف الوسيط دون تحيز لأحد الطرفين.

وتطرق ابن عبد الرحمن آل ثاني إلى تطورات الملف الأفغاني، قائلا إن بلاده عازمة على "مواصلة دفع وتشجيع الأطراف الأفغانية على الحوار، لكنها تود أن ترى شيئا ما يتحقق على الأرض في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا أن قطر ستبذل الجهد، إلى جانب البلدان التي تعمل معها.

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الجمعة، أن وزراء خارجية تركيا وأفغانستان وإيران يعتزمون عقد اجتماع ثلاثي، غدا الأحد، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي لبحث تطورات عملية السلام الأفغانية إلى جانب التعاون في مجالات مختلفة بين البلدان الثلاثة.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها: "سيتم عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو وأفغانستان حنيف أتمار وإيران محمد جواد ظريف يوم الأحد المقبل، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي".