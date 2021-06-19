الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من بيروت: لا مساعدات بدون إصلاحات 

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بوريل بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون: "لا نستطيع تقديم المساعدة دون التقدم حول موضوع عملية الإصلاحات التي يحتاجها لبنان لتخطي الأزمة الحالية، ولأكون واضحا لدينا النية للمساعدة أكثر، ولكن يجب أن نرى تقدم عملية الإصلاحات وتسريعها لتخطي الوضع الحالي".

وأطلق رسالة صارمة لكل القادة السياسيين اللبنانيين باسم الاتحاد الأوروبي وباسم الدول الأعضاء، وقال: "إن الأزمة التي يواجهها لبنان وهي مفروضة مباشرة وليست أزمة مفروضة من الخارج أو من عوامل خارجية إنها صناعة وطنية، والعواقب على الشعب كبيرة جدا وعلى القادة تحمل مسؤولياتهم ووضع التدابير الضرورية وتطبيقها بدون تأخير، يجب تشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات الأساسية فوراً ومباشرة، وفقط إتفاقية مع صندوق النقد الدولي قد ينقذ لبنان من انهيار مالي وليس هناك أي وقت لتضييعه، أنتم على حافة الوقوع في الانهيار المالي".

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وشدد بوريل على أن الانتخابات المتوقعة يجب أن تحصل ضمن التواريخ المحددة، وعلى السلطات أن تحقق في انفجار المرفأ، وأن تصل التحقيقات إلى نتائج.

والتقى الرئيس اللبناني ميشال عون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في القصر الجمهوري، واستعرض معه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ودور الاتحاد الأوروبي في مساعدته على تجاوزها.

وكان قد وصل مساء أمس الجمعة، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى مطار بيروت الدولي.

وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى له إلى بيروت وتستمر لمدة يومين، يلتقي خلالهما، رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إضافة إلى ناشطين من المجتمع المدني.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ونقدية ومالية حادة، صنفها البنك الدولي ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.