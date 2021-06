كيف يعمل الأطباء الروس في سوريا؟

دبي - محمود عبدالرازق - يتم تنفيذ مثل هذه التدريبات بانتظام من قبل الوحدة الطبية الخاصة التابعة لمجموعة القوات الروسية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

كيف يتم عمل الوحدة الطبية ذات الأغراض الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية في سوريا؟

بعد الإنذار، هناك بالضبط ثلاث ثوان لتغيير المعطف الأبيض للسترة الواقية من الرصاص والحصول على الأسلحة والأدوية.

في شمال سوريا، لا تزال هناك مناطق مضطربة تمامًا، ما يعني أن مساعدتهم قد تكون مطلوبة في أي وقت، بالإضافة لذلك، تكون الأسلحة دائما جاهزة في متناول اليد.

قاذفات روسية من طراز "تو-22 إم 3" في قاعدة حميميم، سوريا 25 مايو 2021