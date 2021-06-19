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صحة مكة تدعو الراغبين في التطوع الصحي لخدمة الحجيج للالتحاق بالفرص التطوعية

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - دعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الأطباء والممارسين الصحيين الراغبين في التطوع لخدمة الحجيج بالمستشفيات والمراكز الصحية بمشعري منى وعرفات، إلى تسجيل رغباتهم عبر منصة التطوع.

وأوضحت المديرية أن الفرص التطوعية المعلنة، تضمنت التخصصات التالية: أخصائي طب طوارئ، واستشاري عناية مركزة، وأخصائي عناية مركزة، وطبيب مقيم عناية مركزة، وأخصائي علاج تنفسي، وتمريض عناية مركزة.

كما تضمنت، أخصائي قلب، وأخصائي تخدير، وطبيب أسرة، داعيةً إلى الالتحاق بالفرص المعلنة عبر منصة التطوع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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