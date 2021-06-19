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الأرصاد .. سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( نجران ،جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ). في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف في الجزء الشمالي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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