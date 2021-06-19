الصحة العالمية تعلن عن خبر صادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، "الجمعة"، أن "متحور دلتا" في طريقه ليصبح السلالة السائدة في العالم بسبب سرعة انتشاره وتفشيه.



وكشفت بيانات هيئة الصحة العامة في بريطانيا، "الجمعة"، عن تسجيل زيادة كبيرة جديدة في الإصابات الأسبوعية بالسلالة دلتا من فيروس كورونا، بعدما قرر رئيس الوزراء بوريس جونسون إرجاء الرفع النهائي لقيود الإغلاق العام.

ورصدت هيئة الصحة العامة 33630 إصابة جديدة بالسلالة دلتا، التي اكتشفت لأول مرة في الهند خلال الأسبوع المنتهي في 16 يونيو، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 75953 بزيادة 79 بالمئة عن الإحصاء السابق.

وتشكل السلالة دلتا الآن 91 % من الحالات وفقا لبيانات هيئة الصحة العامة.

ولمواجهة زيادة الإصابات بهذه السلالة يسعى جونسون لتسريع خطط التطعيم بحيث يحصل جميع البالغين على جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 بحلول 19 يوليو، وهو الموعد الجديد المحدد لخطط إنهاء قيود مكافحة الجائحة في إنجلترا.