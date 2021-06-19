"سناب شات" تلغي خاصية "سبيد فلتر" بعد موجة من الانتقادات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت شبكة "سناب شات" الاجتماعية الخميس أنها ألغت كلياً خياراً مثيراً للجدل تعرض لانتقادات اعتبرت أنه يشجع المستخدمين على الإفراط في السرعة خلال قيادة سياراتهم.



وكانت خاصيّة "سبيد فلتر" عبارة عن عدّاد سرعة يُعرض في أعلى مقطع فيديو تظهر فيه على سبيل المثال قدم تضغط على دواسة السرعة.

وكانت هذه الميزة تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين والشباب إذا تتيح للمستخدمين التباهي بنشر سرعة سياراتهم على المنصة.

وإزاء المخاوف والدعاوى القضائية التي أثارتها هذه الميزة انطلاقاُ من مخاطر تشتيت الانتباه أثناء القيادة، عمدت سنابتشات إلى تحويل فلتر الواقع المعزز مجرّد "ملصق" ("ستيكر") عادي يمكن إضافته إلى الرسائل.

وقال ناطق باسم المجموعة رداً على سؤال لوكالة فرانس برس "ليس هناك ما هو أكثر أهمية من سلامة مستخدمي سنابتشات.. بات هؤلاء يستخدمون الملصق نادراً، لذلك قررنا إزالته بالكامل".

ودأبت شركة سناب على الدفاع عن هذا الفلتر الذي أضيف إلى التطبيق عام 2013.

وبعد تعرضها للانتقادات، بادرت المنصة إلى تحديد السرعة القصوى بـ 56 كيلومتراً في الساعة سعياً منها إلى الحيلولة دون محاولات المستخدمين تسجيل أرقام قياسية في السرعة، وفقًا لمقال في موقع "إن بي آر".

وأعلنت "سناب شات" في مايو أنها بلغت عتبة 500 مليون مستخدم شهريا، هو نمو يعود إلى الانتشار المتزايد للتطبيق في الهند خلال الجائحة.

ويشكّل الواقع المعزز العامل الأساسي في تنامي شعبية "سناب شات" ونقطة القوة الرئيسية للتطبيق الذي كان أول من أطلق نسق القصص الزائلة (ستوريز) قبل أن تستنسخه الشبكات المنافسة.

إلا أن سنابتشات تواجه صعوبة في تحقيق الأرباح رغم نموها القوي. ففي الربع الأول من السنة الجارية، سجلت المجموعة خسارة صافية قدرها 286 مليون دولار، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي وبلوغها 770 مليون دولار.