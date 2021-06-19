شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج، اختلافا فى درجات الحرارة، ففى السعودية هناك سحب رعدية ممطرة بينما فى الإمارات يكون الطقس صحو ومغبر أحيانا، وفى الكويت حار.

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودى ان يكون اليوم السبت هناك سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة قد تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران. كما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ال‘مارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وغائما جزئياً شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار شمالا وتكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 20:52 والمد الثاني عند 07:59 والجزر الأول عند الساعة 13:36 والجزر الثاني عند الساعة 02:44 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 16:18 والثاني عند الساعة 05:45 والجزر الاول عند الساعة 09:30 والجزر الثاني عند الساعة 23:26.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم، حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار .

وفى المساء يكون حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار .