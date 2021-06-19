دواء لالتهاب المفاصل يعالج فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت تجربة سريرية نشرت نتائجها في مجلة طبية متخصصة أن دواء «توفاسيتينيب» لعلاج التهاب المفاصل حقق نتائج واعدة في معالجة مصابين بأعراض حادّة لمرض «كوفيد 19».



والتجربة السريرية التي نشرت نتائجها مجلة «نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين» جرت على 289 شخصاً كانوا يتعالجون في مستشفيات في 15 موقعاً مختلفاً بالبرازيل، بسبب إصابتهم بأعراض حادّة لـ«كوفيد 19».

وأُعطي نصف هؤلاء المرضى عقار «توفاسيتينيب» (حبّتان من عيار 10 ملغ يومياً) إلى جانب الرعاية الصحية التقليدية والنصف الآخر أُعطوا دواء وهمياً مع الرعاية الصحية نفسها.

وبعد 28 يوماً تبيّن أنّ 18% من أفراد المجموعة التي تلقّت الدواء أصيبوا بفشل تنفّسي (يتطلّب على سبيل المثال تنبيبهم أو وصلهم إلى جهاز تنفّس صناعي) أو ماتوا، مقارنة بـ 29% من أفراد مجموعة العلاج الوهمي.

وفي المجموع، بلغت نسبة الذين فارقوا الحياة في مجموعة المرضى، الذين تناولوا الدواء الوهمي 5.5% مقارنة بـ2.8% في مجموعة المرضى الذين تناولوا توفاسيتينيب.

ويسوّق دواء «توفاسيتينيب» تحت علامات تجارية مختلفة من بينها «زيلجانز» المملوكة من مجموعة فايزر الدوائية الأمريكية.