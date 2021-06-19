صحيفة تكشف عن موقف الدول الغربية من الأزمة اللبنانية والحل الذي تدعو إليه

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "الجمهورية" نقلا عن مصادر سياسية مقربة من واشنطن أن " الولايات المتحدة الأمريكية تشارك ​المجتمع الدولي​ قلقه حيال الوضع الدقيق في ​لبنان​، وتؤكد على الحاجة الملحّة لتشكيل حكومة تلبي طموحات ​الشعب اللبناني​ بالإصلاح والانقاذ و​مكافحة الفساد​ وصولاً إلى إجراء ​الانتخابات النيابية​ في موعدها".

كما اعتبرت المصادر أن "هذا يستوجب فوراً وقف مسلسل الشروط والاعتبارات والحسابات والسياسات الضيقة التي تعطل ​تشكيل الحكومة​، وتقفل على لبنان باب المساعدات الدولية".

وأشارت المصادر إلى ان "الموقف الأمريكي واضح لجهة دعم كل المساعي والمبادرات التي تحقق الغاية التي ينشدها ​اللبنانيون​، وتشكيل حكومة تشرع في تطبيق الاصلاحات المطلوبة".

كما أفادت مصادر دبلوماسية أن حرب البيانات الأخيرة بين الجبهات الرئاسية، والتي تزامنت مع اختناق اقتصادي ومعيشي، استنفَرت السفارات في ​لبنان​، التي وجهت إشارات تحذيرية مباشرة إلى بعض المستويات السياسية والرسمية، تعكس تخوّفا شديدا على لبنان، وتحذر من أثمان باهظة سيدفعها في أمنه واستقراره.