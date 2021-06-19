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الدفاع السعودية تستعرض جهودها في مواجهة كورونا.. فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - واستعرضت الدفاع على حسابها الرسمي على "تويتر"، في تغريدة جديدة لها، جهودها في مواجهة فيروس ، والتي تمثلت في خلية أو لجنة دعم الأزمات المؤقتة لمواجهة كورونا.

وجاء الفيلم الوثائقي السعودي بعنوان "الدفاع لردع الجائحة"، الذي يستعرض جهود وزارة الدفاع منذ ظهور أول حالة مصابة بالفيروس، مرورا بكيفية مواجهة التحديات والصعوبات، انتهاء بظهور لقاح مضاد لكورونا، فضلا عن التعريف بخطة التحصين التي اتبعتها وزارة الدفاع، بدعم كامل من أعضاء خلية دعم الأزمات المؤقتة بالوزارة.

وأكد قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بالدفاع السعودية، اللواء محمد بن سلامة البلوي، أن وزارته واجهت عدوا خفيا، موضحا كيف واجهت الوزارة هذه الجائحة، ومدى ما قدمته لجنة دعم الأزمات من ردع لتلك الجائحة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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