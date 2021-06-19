عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خدعت العالم بإنجاب 10 توائم.. مفاجأة غير متوقعة

السبت 19 يونيو 2021

الخليج 365

هل تتذكرون خبر السيدة الجنوب أفريقية التي أنجبت 10 توائم؟ اتضح أخيراً أنَّه نبأ كاذب وأنَّ هذه المرأة خدعت الجميع.



الجنوب أفريقية جوسياما تمارا سيثول البالغة من العمر 37 عاماً خدعت وسائل الإعلام في كثير من دول العالم بزعمها إنجاب 7 ذكور و3 إناث توائم.

وتأكّد، الخميس، أنها لم تكن تكن حاملاً على الإطلاق، وهو ما دفع الشرطة في بلادها لتوقيفها.

نقلت السلطات جوسياما إلى مستشفى محلي لتقييم حالتها النفسية قبل النظر في أمرها، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، الجمعة.

وصدق العالم خبر إنجاب هذه السيدة 10 توائم لأنه نُشِر في صحيفة موثوقة وشهيرة تصدر منذ 1899 وتحمل اسم عاصمة جنوب أفريقيا وهي "بريتوريا نيوز".

واستمرت الصحيفة في متابعة الخبر على الرغم من نفي السلطات في مقاطعة "خاوتينج" الواقعة.

وقالت الصحيفة حينها إن الولادة جرت في مستشفى "ستيف بيكو أكاديميك" يوم 7 يونيو/حزيران، وأن "مكان وجودهم وحالتهم الصحية لا تزال غامضة" وفق تعبير الصحيفة التي لم تذكر أي مصدر لمعلوماتها.

وقال الزوج تيبوهو تسوتيسي (40 عاماً) في بيان إنه لم ير التوائم المفترض أنهم أولاده بل اعتمد على ما رواية زوجته التي شكك بها.

وزعمت الزوجة أنها تخفي الأولاد عن زوجها "لأنه يسعى لاستغلالهم والحصول على تبرعات ليصبح مليونيراً".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ريفيلو موكوينا محامي السيدة المذكورة اعتقال موكلته لم يستند بعد إلى تهمة معينة لذا فهي "ليست رهن الاعتقال التقليدي".