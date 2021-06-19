عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواتف آيفون المحرومة من مميزات نظام التشغيل iOS 15

السبت 19 يونيو 2021

الخليج 365

لن تحظى جميع هواتف آيفون بكل مميزات نظام التشغيل iOS 15 الذي طرحته شركة أبل الأمريكية مؤخرا.



ووفق خبراء، فإن هناك مجموعة من المميزات التي تتطلب نوعا معينا من هواتف آيفون لاستخدامها.

وحسب موقع "ناين تو فايف ماك" المختص بأخبار أبل، فإن نظام تشغيل أبل الجديد، يشتمل على عدد من الخواص التي تتطلب لاستخدامها أجهزة من هواتف آيفون تتبع فئة XS وما فوقها.

وأوضح الموقع أن هذه الميزات حصرية لجهاز iPhone XS أو الإصدارات الأحدث، وتشمل فقط أجهزة iPhone مع شريحة A12 Bionic أو أحدث، وهي التي تأتي مع أجهزة iPhone XR و iPhone XS و iPhone 11 و iPhone 11 Pro والجيل الثاني من هاتف iPhone SE و iPhone 12 و iPhone 12 Pro.

وتضمنت قائمة المميزات المتاحة بنظام تشغيل أبل الجديد في عدد محدود من الأجهزة، خاصية الصوت المكاني في FaceTime: ، وخاصية وضع Portrait Mode في FaceTime، وخاصية خريطة الكرة الأرضية التفاعلية في تطبيق Maps.

وأيضا كل من خاصية اتجاهات المشي الغامرة على في Maps، وخاصية Live Text في تطبيق الصور، وخاصية البحث المرئي وخاصية خلفيات متحركة جديدة على تطبيق الطقس، وخاصية المفاتيح في Wallet.

يشار إلى أن أبل تسعى إلى تحسين التواصل بين هواتفها ووحدات التحكم" ذراع اللعب" خلال ممارسة ألعاب الفيديو من خلال خاصية ReplayKit.

ووفق تغريدة قام بنشرها المُطوّر Steve Troughton-Smith عبر حسابه على تويتر، فإن خاصية ReplayKit تتيح للمستخدمين التقاط تسجيل مؤقت للفيديو عند ممارسة اللعب على الهواتف الذكية.

وباستخدام هذه الميزة، يمكنك التقاط آخر 15 ثانية فورا كمقطع ضمن أحداث اللعبة، حتى يتمكن المستخدم من تسجيل أفضل لحظاته في اللعب.

وهذه الخاصية التي يتيحها نظام التشغيل الجديد iOS 15 من أبل، مشابهة لخاصية متاحة بالفعل على أجهزة ألعاب بلايستيشن 5 PS5 وXbox One X.