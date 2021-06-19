الجيش الليبي يشن سلسلة غارات على مواقع لـ" داعش"

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بنغازي، 19 يونيو – سبوتنيك. وبحسب صحيفة المرصد الليبية "شن سلاح الجو، بالقيادة العامة سلسلة ضربات جوية عنيفة على وديان وكهوف بجبال الهروج، يتمركز بها عناصر تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم )".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يوم الخميس الماضي، انطلاق عملية عسكرية وإرسال وحدات مشاة لدعم لغرفة تحرير الجنوب الليبي لتعقب وملاحقة جماعات التنظيمات الإرهابية، بعد عمليات إرهابية استهدفت دوريات أمنية في جبال الهروج جنوب البلاد.

يشار أن سيارة مفخخة انفجرت في إحدى سيارات الدوريات الصحراوية في منطقة الهروج، يوم 14 يونيو/حزيران الجاري، خلال تتبعها لخلية منفذي هجوم سبها الانتحاري، والذي راح ضحيتها القائد الميداني على محمد عثمان التباوي، آمر سرية حماية قاعدة الواو الجوية.