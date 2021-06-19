شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مصرفى عراقى: الحكومة ستستفيد من تثبيت سعر الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد عضو اللجنة المالية النيابية العراقية جمال كوجر، الجمعة، أن يتم تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار خلال العام الحالي، فيما أشار إلى إمكانية استفادة الحكومة من ارتفاع أسعار النفط عالميا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال كوجر في حديث للسومرية نيوز، أن "الحديث عن تغيير سعر الصرف للدولار مقابل الدينار، ينبغي أن يغلق بالكامل على الاقل خلال العام الحالي، على اعتبار أن جميع أرقام الموازنة الحالية بنيت على سعر الصرف الحالي

وأضاف كوجر، ان "أي تغيير بالسعر سيؤثر على 30 تريليون دينار تضمنتها الموازنة وخصصت للمشاريع الاستثمارية، واي تغيير سلبا او ايجابيا فسيكون هناك متضررين اما الحكومة او المستثمرين والمتعاقدين على المشاريع الجديدة ضمن الموازنة".

وتابع أن "الالية الحكيمة تقول الابقاء على سعر الصرف لهذا العام، وان تستفيد الحكومة من ارتفاع اسعار النفط عالميا وحالة الاستقرار التي حصلت في الوضع المالي للحكومة بغية تخفيف اعباء المواطنين نتيجة تغيير سعر الصرف"، مرجحا ان "يكون التغيير في سعر الصرف بالعام المقبل".